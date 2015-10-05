NATO’dan Moskova’ya uyarı



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in çağrısı üzerine büyükelçiler düzeyinde toplanan NATO’dan yapılan açıklamada ittifak ortaklarının egemenlik sahasına girilmesinin sorumsuzca ve tehlikeli bir tutum olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için Rusya’nın gereken her şeyi yapması gerektiği kaydedildi. Kuzey Atlantik İttifak’ının, ortağı Türkiye’nin yanında olduğu vurgulandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’de Türkiye Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Rus savaş uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmesinin "kabul edilmez" olduğu söylemiş, konuyu görüşmek üzere üye ülkeleri acil toplantıya çağırmıştı.

Stoltenberg, Moskova’ya NATO’nun hava sahasına tam riayet etme, ittifak ile gerginliği tırmandırmama ve Suriye’de IŞİD ile mücadele çabalarını uluslararası toplum ile uyumlu hale getirme çağrısında bulundu.