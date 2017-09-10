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Dünya

NATO'dan Kuzey Kore açıklaması: Yanıt verilmeli

Kuzey Kore'nin girişimlerinin 'küresel tehdit oluşturduğu' belirtildi

10 Eylül 2017 14:13

NATO'dan hidrojen bombası denemesiyle gerilime neden olan Kuzey Kore ile ilgili açıklama geldi.

Hidrojen bombası deneme girişimlerinin 'küresel tehdit oluşturduğu' belirtilen NATO açıklamasında, Kuzey Kore'ye küresel bir yanıt verilmesi gerektiği kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, BBC televizyonuna verdiği röportajda, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan yaptırımları savunarak, "ekonomik yaptırımların sürmesi gerekiyor" dedi.

Stoltenberg, "Kuzey Kore'nin davranışları küresel bir tehdit oluşturuyor ve küresel bir cevap gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter, "Şimdi, gerilimin tamamen barışçıl bir çözümüne nasıl kavuşacağına yönelik çözümler üzerinde duruyoruz, Kuzey Kore'nin öncelikle balistik denemelerden vazgeçmesi gerekiyor" dedi.

Ne olmuştu?

Kuzey Kore, pazar günü kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombası denemesi yaptığını duyurmuştu.

Seul yönetimi, Pyongyang'ın 2006 yılından beri yaptığı 6. nükleer denemenin bugüne kadar gerçekleştirdiği en güçlü deneme olduğunu açıklamıştı.

ABD Jeolojik Araştırmaları, söz konusu denemenin 6.3 şiddetinde sarsıntıya yol açtığını kaydetmişti.

 

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