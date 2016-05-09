NATO’dan ‘Kilis’ açıklaması: Türkiye’nin güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler alındı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, günlerdir IŞİD’in hedefinde olan Kilis’e yapılan saldırılarla ilgili, “NATO Türkiye ile dayanışma içerisinde. NATO müttefikleri Türkiye’nin güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler aldı ve gerekli olduğu sürece bunu yapmaya devam edecek” ifadesini kullandı.

Hürriyet’in haberine göre, Stoltenberg, Suriye’den Kilis’e atılan roket mermileri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kilis’te IŞİD bombalamasından ve durumun kötüye gitmesinden endişe duyduğunu belirten Stoltenberg, bu durumun doğrudan Türkiye’nin güvenliğini etkilediğini kaydetti.

Stoltenberg, Kilis’te Türk vatandaşlarının yaşamını kaybetmesinden ötürü derinden üzüntü duyduğunu ifade ederek, Türk insanına ve hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

NATO’nun Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Türkiye’nin güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler aldığını ve gerekli olduğu sürece bunu yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Stoltenberg’le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Suriye'den Türkiye'ye yönelik tehditleri görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'ye ilişkin gelişmelerin ele alındığı Fikirdaş Ülkeler Dışişleri Bakanları toplantısı nedeniyle Paris'te bulunan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir telefon görüşmesi gerçekle?ştirdi.

Türk Dışişleri'nin talebi üzerine yapılan görüşmede, Suriye'den Türkiye'ye yönelik tehditler ele alındı.

Jens Stoltenberg, görüşmede Mevlüt Çavuşoğlu'na, Kilis'e yönelik roket saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileterek, NATO'nun Türkiye'yle dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.