NATO'dan Kaddafi'ye 48 saat süre

T24 - NATO’nun, görevi bırakmasını istediği Muammer Kaddafi’nin Trablus’taki karargahına ağır bir bombardıman planı içinde olduğu belirtildi.



NATO, teslim olmaması halinde Kaddafi’nin karargahına bombardırman yapmayı planlıyor.



Şu ana kadar NATO uçaklarının gerçekleştirdiği sortilerde 46 hedefin vurulduğu belirtilirken, Kaddafi’den, en geçe 48 saat içinde görevi terk etmesi ve karargahına beyaz bayrak asması istendi.



NATO yetkilileri, son bir hafta içinde muhaliflerin Kaddafi güçlerine yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirdiğini, Ulusal Geçiş Konseyi’nin, NATO kuvvetlerinin de desteğiyle neredeyse ülkenin büyük bölümüne hakim olduğunu kaydettiler.



Yetkililerden, muhaliflerin başkent Trablus’un da büyük kısmına hakim olduklaarı açıklaması gelirken, Genel Sekreter Rasmussen, Kaddafi’nin bir an önce görevi terk etmesi çağrısını yineledi. Rasmussen, geçiş sürecinin şiddetten uzak olması gerektiğinin de altını çizdi.





