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Dünya

NATO'DAN İLK KEZ HELİKOPTER SALDIRISI BİNGAZİ (A.A)

04 Haziran 2011 13:39

-NATO'DAN İLK KEZ HELİKOPTER SALDIRISI BİNGAZİ (A.A) - 04.06.2011 - Libya'daki operasyonlarını sürdüren NATO güçleri, ilk kez bugün helikopter saldırısı düzenledi. NATO tarafından yapılan açıklamada, saldırıda askeri araç ve donanım ile birliklerin dahil olduğu hedeflerin vurulduğu belirtildi.  İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda İngiliz ordusuna ait Apache helikopterlerinin kullanıldığı, Brega kıyıları açıklarındaki HMS Ocean helikopter taşıyıcı gemiden havalanan helikopterlerin Brega yakınlarındaki iki hedefi vurduğu ve güvenli biçimde gemiye döndükleri belirtildi. Apache helikopterlerinin devreye girmesi, Libya'da hükümet güçlerine yönelik baskının oldukça ağırlaşması anlamına geliyor. Öte yandan muhalif güçler, ülkenin batısında Nafusa dağlarında bulunan 3 kasabanın kontrolünü ele geçirdiklerini, hükümet güçlerinin bir kasabadaki kuşatmasını da püskürttüklerini açıkladı.

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