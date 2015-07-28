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Dünya
Deutsche Welle

NATO’dan 'güçlü dayanışma' mesajı

Türkiye’nin çağrısı üzerine Brüksel'de olağanüstü toplanan NATO Konseyi, Türkiye’deki terör saldırılarını kınayarak 'güçlü dayanışma’ mesajı verdi.

28 Temmuz 2015 18:45


Türk hükümeti, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD ve Irak'ta da PKK mevzilerine yönelik hava operasyonları başlatılmasının ardından NATO Anlaşması'nın 4'üncü maddesine dayanarak NATO Konseyi'nin olağanüstü toplanmaya çağırmıştı.

Brüksel'de yapılan toplantıda NATO Genel Konseyi ortak bir açıklama ile Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu mesajı verdi. Açıklamada, “Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Suruç'ta ve polis ile askerlere yönelik diğer saldırılarda kurbanların ailelerine ve Türk hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Terörizmin NATO üyesi ülkelerin güvenliğine, uluslararası istikrar ve refaha yönelik büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Hangi şekil ve tezahürde olursa olsun terörizm asla hoş görülemez ve meşru gösterilemez. İttifak'ın güvenliği bölünemez. Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz. NATO'nun güneydoğu sınırındaki gelişmeleri çok yakından izlemeyi sürdüreceğiz” denildi.

NATO Anlaşması'nın 4'üncü maddesi toprak bütünlüğünün, siyasi bağımsızlığının ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşünen müttefiklerin istişareler için NATO üyelerini toplantıya çağırabilmesini öngörüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin IŞİD'le mücadelede ortaklarından kapsamlı bir destek talebinde bulunmadığını söyledi. Stoltenberg, Türkiye'nin 'çok yetenekli' güvenlik güçlerine sahip olduğunu ve Türk ordusunun ittifakın ikinci büyük ordusu olduğunu ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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