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Dünya

NATO'DAN EL KAİDE OPERASYONU KABİL (A.A)

02 Haziran 2011 14:33

-NATO'DAN EL KAİDE OPERASYONU KABİL (A.A) - 02.06.2011 - NATO, El Kaide terör örgütünün öldürülen lideri Usame bin Ladin'in yardımcısı ve örgütün üst düzey bir yetkilisinin Afganistan'ın kuzeyinde yakalandığını bildirdi.  NATO'dan yapılan açıklamada, 2 Mayıs'ta ABD operasyonuyla Pakistan'da öldürülen bin Ladin'in bir yardımcısının yakalandığı ve bu kişinin 2001'de bin Ladin'le birlikte olabileceği kaydedildi.   Adı açıklanmayan bu kişinin Balkh bölgesinde düzenlenen operasyonda dün ele geçirildiği ifade edildi. 

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