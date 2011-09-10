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Dünya

NATO'dan Beni Velid'e hava saldırısı   BENİ VELİD (A.A)

10 Eylül 2011 19:39

-NATO'dan Beni Velid'e hava saldırısı   BENİ VELİD (A.A) - 10.09.2011 - NATO güçleri, Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusundaki Libya lideri Muammer Kaddafi'nin son kalelerinden Beni Velid'e hava saldırısı düzenledi. Kaddafi karşıtı güçlerin NATO bombardımanı için geri çekildiği Beni Velid'de NATO uçağının görülmesinin ardından en az 5 hava saldırısının duyulduğu bildirildi. Kaddafi karşıtı güçlerin NATO bombardımana başlayacağı için komutanlarından çekilme emri aldıkları iddiasına karşılık, NATO yetkilileri çekilme emri verdiğini yalanlamıştı.

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