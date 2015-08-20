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Dünya
Deutsche Welle

NATO'dan ayrılıkçılara sert uyarı

NATO, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıları sert bir dille uyardı.

20 Ağustos 2015 00:40

Ukrayna'nın doğusunda Rusya ayrılıkçılarla Kiev'e bağlı askeri birlikler arasında
çatışmalar yeniden alevlenirken NATO da yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.

Rusya yanlısı ayrılıkçıları sert ve açık bir dille uyaran NATO sözcüsü, "Rusya
tarafından desteklenen ayrılıkçıların Ukrayna topraklarını her işgal etme girişimi,
uluslararası toplum açısından kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İttifak ülkelerinin toplantısının ardından açıklama yapan sözcü, tüm tarafların
gerginliğin düşürmek ve geri çekilmekle yükümlü olduğunu vurguladı. NATO sözcüsü,
son meydana gelen şiddet olaylarının endişe verici olduğunu da ifade etti.

NATO çevrelerinde, ittifakın çatışmalara kademeli olarak askeri bir müdahaleyi ihtimal
dahilinde tuttuğu konuşuluyor. Brüksel'deki toplantıda da Rusya'nın soruna siyasi bir
çözüm bulunabilmesi için sorumluluk üstlenmesi gerektiği vurgulandığı belirtildi.

NATO üyesi olmayan Ukrayna, ittifak tarafından dolaylı olarak Rusya yanlısı
ayrılıkçılara karşı destekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NATO UkraynaRusyaKievNATOUkraynaDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS

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