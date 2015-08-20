NATO'dan ayrılıkçılara sert uyarı

Ukrayna'nın doğusunda Rusya ayrılıkçılarla Kiev'e bağlı askeri birlikler arasında

çatışmalar yeniden alevlenirken NATO da yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.

Rusya yanlısı ayrılıkçıları sert ve açık bir dille uyaran NATO sözcüsü, "Rusya

tarafından desteklenen ayrılıkçıların Ukrayna topraklarını her işgal etme girişimi,

uluslararası toplum açısından kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İttifak ülkelerinin toplantısının ardından açıklama yapan sözcü, tüm tarafların

gerginliğin düşürmek ve geri çekilmekle yükümlü olduğunu vurguladı. NATO sözcüsü,

son meydana gelen şiddet olaylarının endişe verici olduğunu da ifade etti.

NATO çevrelerinde, ittifakın çatışmalara kademeli olarak askeri bir müdahaleyi ihtimal

dahilinde tuttuğu konuşuluyor. Brüksel'deki toplantıda da Rusya'nın soruna siyasi bir

çözüm bulunabilmesi için sorumluluk üstlenmesi gerektiği vurgulandığı belirtildi.

NATO üyesi olmayan Ukrayna, ittifak tarafından dolaylı olarak Rusya yanlısı

ayrılıkçılara karşı destekleniyor.