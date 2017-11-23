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NATO'dan Ankara'ya güvence: Bir daha yaşanmayacak

NATO, Erdoğan ve Atatürk'ü hedef alan olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı

23 Kasım 2017 21:14

NATO, Norveç'teki tatbikatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bir daha yaşanmayacağı konusunda garanti verdim. Türkiye bizim için çok önemli bir müttefik. Soruşturma sürüyor" dedi.

NATO’nun Norveç’te düzenlediği “Trident Javelin-2017” tatbikatında Atatürk’e düşman liderler arasında yer verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sahte bir sosyal medya hesabı kullanılarak “düşman ile işbirliği içerisinde” gösterilmişti.

 

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