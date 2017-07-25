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NATO'dan Alman parlamenterler için Konya üssü teklifi!

NATO Genel Sekreteri, NATO çerçevesinde bir parlamenter grubunun Konya üssünü ziyaret etmesini önerdi

25 Temmuz 2017 01:31

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO çerçevesinde bir parlamenter grubunun Konya üssünü ziyaret etmesi teklifinde bulundu.

NATO Sözcü Vekili Piers Cazalet, yaptığı açıklamada, Stoltenberg'in  NATO çerçevesinde bir parlamenter grubunun Konya üssünü ziyaret etmesi teklifinde  bulunduğunu belirtti.

Cazalet, bunun için Stoltenberg'in Alman ve Türk hükümet  temsilcileriyle temasa geçtiğini kaydederek, herkes için kabul edilebilir bir  çözüme en kısa zamanda ulaşmayı umut ettiklerini söyledi.

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Meclis Grubu Savunma  Politikaları Sözcüsü Henning Otte de yazılı açıklamasında, Stoltenberg'in  önerisini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Otte, Stoltenberg'in inisiyatifiyle milletvekillerin NATO üslerini  ziyaretine ilişkin konunun ortaklar arasında tümüyle çözülmesini ümit ettiğini  aktardı.

Yeşiller Partisi Meclis Grubu Eşbaşkanı Katrin Göring-Eckardt da Alman  Haber Ajansına (DPA) yaptığı değerlendirmede, böyle bir ziyaretin NATO kapsamında  yapılmasını doğru bulduğunu dile getirerek, "Bu, Almanya ile Türkiye arasındaki  ikili bir konu değil, NATO ve Türkiye arasındaki bir konudur." ifadesini  kullandı.

Alman makamlardan, Almanya Federal Meclisinin Savunma Komisyonu  üyelerinin 17Temmuz'da, NATO kapsamında Konya üssünde bulunan Alman askerlerini  ziyaret etmek istediği ancak Türkiye'nin bu ziyaretin ertelenmesini talep ettiği  bildirilmişti.

 

 

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