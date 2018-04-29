NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı: Krize çözüm bulun

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyesi iki ülkeye vize krizine çözüm bulmaları çağrısı yaptı. Stoltenberg, Türkiye'yi, "Terörizm ile savaşta kilit role sahip bir üye" olarak tanımladı.

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan Stoltenberg "Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'ye, birlikte oturup çözüm bulmaları çağrısı yapıyorum çünkü yakın ilişki içinde birlikte çalışabiliyor olmamız ittifak için önemli. Özellikle de bu bölgede, çünkü Türkiye terörizmle savaşımızda kilit bir öneme sahip" diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler bir süredir gergin.

Son olarak ABD Türkiye'deki konsolosluklarının göçmen olmayan vize işlemlerini askıya aldığını bildirmiş, Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vermişti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 8 Ekim tarihinde kararını Twitter'dan "Son zamanlarda yaşanan olaylar ABD hükümetini Türkiye'nin ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin verdiği güvenlik taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır" açıklamasıyla duyurmuştu.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışanı Metin Topuz geçen hafta Gülen cemaatiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Metin Topuz'un avukatları Selman Alibaş ve Halit Akalp bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde müvekkileriyle görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan avukat Halit Akalp, "Yasaların tanıdığı koşullar çerçevesinde kendisi ile görüştük. Şu anda da çok rahat bir görüşme yaptık" dedi.

ABD Adana Konsolosluğu'nda görevli bir başka çalışan da (Hamza Uluçay) bu yılın başlarında PKK'ya yönelik bir operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında tutuklanan ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson da bir yılı aşkın süredir Türkiye'de tutuklu.