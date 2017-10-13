NATO’dan ABD-Türkiye kriziyle ilgili ilk açıklama

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Jens Stoltenberg, NATO müttefiki de olan taraflara "oturun ve çözüm bulun” çağrısında bulundu. "Bu özellikle bu bölgede yakın çalışabiliyor olmamız birlik için önemli” diyen Stoltenberg, "Türkiye terörle mücadelede kilit role sahip” dedi.

ABD ile Türkiye arasında süren kriz, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Metin Topuz'un 4 Ekim tarihinde, Gülen yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla başlamıştı.

Metin Topuz'un tutuklanmasına ilk tepki olarak ABD Büyükelçiliği'nden "büyük bir rahatsızlık duyulmaktadır” açıklaması yapılmıştı. 8 Ekim tarihinde de "Türkiye'deki tüm büyükelçilik ve konsolosluklarda ziyaretçi sayısını asgari hale getirmek için vize hizmetlerinin askıya alındığı” açıklamıştı.

Karara tepki olarak Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de benzer ifadelerle ABD vatandaşları için vize işlemlerini durduklarını duyurmuştu.

AFP/DW/AA/BÖ

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