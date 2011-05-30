-NATO'DAN 9 SİVİLİN ÖLÜMÜ İÇİN ÖZÜR KABİL (A.A) - 30.05.2011 - NATO, Afganistan'ın güneyinde önceki gün düzenlediği hava saldırısında 9 sivilin ölümü için özür diledi. NATO liderliğindeki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nden (ISAF) John Toolan, "ISAF komutanı General David Petraeus ve koalisyon adına Nevzad bölgesindeki olayda 9 sivilin ölümü için özür dilediğini" belirtti. Beyaz Saray ise ABD'nin, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin endişelerini "çok ciddiye aldığını" bildirdi. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, ABD Başkanı Barack Obama'yı Missouri eyaletine götüren uçakta yaptığı açıklamada, Karzai'nin birçok kez sivil kayıplardan endişe duyduğunu belirttiğini ve aynı endişeyi paylaştıklarını söyledi. Helmand vilayeti yönetimi sözcüsü Davud Ahmedi, Nevzad ilçesinde önceki gün geç saatlerde düzenlenen saldırıda 14 sivilin öldüğünü açıklamış ve ölenlerin tamamının kadın ve çocuklar olduğunu söylemişti. Karzai de dün yaptığı açıklamada, sivillerin öldüğü hava saldırısının "ciddi bir hata ve cinayet olduğunu" söylemiş ve Amerikalı askerler ve yetkilileri son kez uyardığını belirtmişti.