-NATO'DAN "KADDAFİ" İTİRAFI ROMA (A.A) - 19.04.2011 - NATO askeri komitesi başkanı Amiral Giampaolo Ri Paola, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçleri Misrata'da etkisiz hale getirmenin çok zor olduğunu söyledi. Amiral Di Paola, Roma'da gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO operasyonlarının Libya rejiminin ağır silahlarına "oldukça önemli hasar" vermesine rağmen, Kaddafi'nin "hala kayda değer" silahı bulunduğunu belirtti. İtalyan Amirali, daha çok NATO hava gücü ve bombardıman gerekip gerekmediğine ilişkin bir soruya, herhangi bir "önemli ölçüde takviyenin" memnuniyetle karşılanacağı cevabını verdi. -"NATO UÇAKLARI TRABLUS VE SİRTE'Yİ BOMBALADI" NATO savaş uçakları, Libya'nın başkenti Trablus ile Sirte kentini vurdu. Resmi El Cemahiriye televizyonunun haberinde, "Trablus ve Sirte bugün erken saatlerde sömürgeci haçlı saldırganlığının bombardımanına maruz kaldı" denildi. Haberde, NATO uçaklarının ayrıca bundan bir süre önce de El Aziziye kasabasındaki El Habra bölgesini bombaladığı belirtildi ancak ayrıntılı bilgi verilmedi. -MİSRATA'YA YENİDEN TOPÇU ATEŞİ AÇILDI Kaddafi'ye bağlı güçlerin, kuşatma altındaki Misrata kentine yeniden topçu ateşi açtığı bildirildi. Uluslararası Af Örgütü araştırmacısı Donatella Rovera, yaptığı açıklamada, Kaddafi güçlerinin Misrata kentine yönelik topçu ateşine yeniden başladığını söyledi. Rovera telefonla yaptığı açıklamada, ''Kent merkezinin kuzeydoğusuna doğru çok yakından ateş açıyorlar. Hastaneden yeni ayrıldım, gelen ölü ve yaralılar vardı'' diye konuştu. -SON 10 GÜNDE 10 BİN LİBYALI TUNUS'A KAÇTI BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Libya'nın batı kesiminden son 10 günde 10 bin Libyalının Tunus'a kaçtığını bildirdi. BMMYK sözcüsü Andrej Maheciç, Dehiba bölgesinde son 10 günde toplam 10 bin Libyalının sınırı geçtiğini tahmin ettiklerini belirtti. Bu rakamın daha da fazla olabileceğini söyleyen bazı kaynaklar, çoğu Berberi 12 binden fazla kişinin çatışmalardan kaçtığını kaydetti.