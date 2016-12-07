NATO'dan 150 Türk subayı ayrıldı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında NATO karargahında görev yapan 150 Türk subayının ya geri çağrıldığını ya da emekli edilmesi ile ilgili olarak NATO'nun en üst düzey askeri yetkilisi "Burada yetenekli ve kabiliyetli insanlar vardı" diye konuştu.

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı Curtis Scaparrotti, bu değişikliğin çalışanlar arasında dengesizliğe yol açtığını ve kalan çalışanların üzerindeki iş yükünü arttırdığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında NATO'da görev yapan çok sayıda Türk subayı görevden alınmış, ardından bu subayların çeşitli NATO ülkelerine iltica başvurusunda bulunduğu haberleri bizzat NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından doğrulanmıştı.

Scaparrotti, Türk subayların durumları ve ailelerinin durumu ile ilgili endişeleri olduğunu ancak Türk Genelkurmay Başkanlığından kendilerine iyi davranılacağı konusunda güvence verildiğini söyledi.

Brüksel'de yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısında bulunduğu sırada gazetecilere konuşan Scaparrotti, kendisinin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile düzenli olarak görüştüğünü de aktardı.

Scaparrotti ayrılanların çoğunun deneyimli subaylar olduğunu ve yerlerini doldurmanın uzun zaman alacağını belirterek geri çağrılan veya emekli edilen subayların NATO'da bulunan deneyimli 300 civarında subayın arasında yer aldığını söyledi. Scaparrotti bu subayların darbe girişimin ile herhangi bir ilgileri olduğu konusunda şüphesinin olmadığını söyledi.

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AP/SSB/HS