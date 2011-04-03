NATO’daki Türk askeri hedefte

T24 - Afganistan’da Kuran yakma eylemine karşı protestolar düzenlenirken başkent Kabil’de de dün ABD tarafından yönetilen NATO üssü Camp Phoenix’e intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıyı Taliban üslendi. Burkalar içinde kadın kılığına giren üç saldırgandan biri önce üssün kapısında kendini havaya uçurdu. Diğer bir saldırgan ise kapıdan birkaç metre içeri girmeyi başardıktan sonra bombanın pimini çekti. Son saldırgan da içeri giremeden nöbetçi askerler tarafından vurularak öldürüldü. Kabil Polisi Cezai Soruşturma Departmanı Şefi Muhammed Zahir saldırganlardan ikisinde roket güdümlü el bombası diğerinde de hafif silah olduğunu söyledi. Olayda yaralanan olmadı. Saldırının Kuran yakma eylemleri ile doğrudan bir bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor. Camp Phoenix’te NATO’nun Uluslararası Güvenlik Kuvveti (ISAF) çerçevesinde Afganistan’da görev yapan Türk askerleri de görev yapıyor. ISAF dahilinde Afganistan’da 1799 Türk askeri bulunuyor.

Mezar-ı Şerif’teki saldırının gerçekleştiği NATO üssü Camp Phoenix’te yeni Afgan ordusunu eğitime görevini üstlenen ABD yönetimindeki uluslararası askeri birliklerden oluşan Phoenix Birleşik Görev Kuvveti bulunuyor. Kabil’de havaalanı yakınlarında bulunan üste yaklaşık bin 700 asker görev alıyor. Camp Phoenix’de Şubat 2005’e kadar 15 bin Afgan askeri eğitildi ve Kabil, Kandahar, Herat ve Mezar-ı Şerif bölgelerine gönderildi. Bu tarihten sonra kampa eğitilmek üzere 5 bin Afgan askeri daha alındı.





