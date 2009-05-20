NATO'da verilen sözlerden biri yerine getirildi

Rasmussen krizinde Türkiye'ye verilen dört sözden biri yerine getirildi. NATO'da Türkiye için yedinci bir Genel Sekreterlik Yardımcılığı açıldı. Türk görevli, NATO'nun İslam ülkeleriyle ilişkilerini koordine edecek



Akşam gazetesinin haberine göre; Danimarka eski Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in NATO Genel Sekreteri olması konusundaki vetosunu kaldırırken, NATO Genel Sekreter Yardımcılığı sözü alan Türkiye'nin, bu kurumun İslam ülkeleriyle ilişkilerini koordine edeceği ortaya çıktı.



NATO, Türkiye için yeni bir Genel Sekreter Yardımcılığı oluşturarak, mevcut sayısı 6 olan Genel Sekreter Yardımcılığı koltuğunun sayısını 7'ye çıkaracak. Türk Genel Sekreter, başta İran, Irak ve Afganistan olmak üzere İslam ülkeleriyle NATO'nun ilişkilerini koordine edecek. Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliği'ne seçilmesi sürecinde Türkiye ile birliğin önder ülkeleri arasında yapılan pazarlıkların perde arkası, Genelkurmay Başkanlığı'nın NATO'nun Brüksel'deki karargahına düzenlediği basın turu sırasında ortaya çıktı.



Dört söz verilmişti



Rasmussen'in seçilme sürecinde ikna edilen Türkiye'ye dört ayrı konuda söz verilmişti. Bu sözlerden birincisi Rasmussen'in 'karikatür' krizi nedeniyle özür dilemesi, ikincisi PKK'nın yayın organı olan ROJ TV'nin kapatılması, üçüncüsü NATO'nun silahsızlanmadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ile NATO'nun Afganistan Özel Temsilcisi'nin Türk olması konularını içeriyordu. Türkiye'ye verilen dördüncü söz ise NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevine bir Türk'ün getirilmesi olmuştu.



Aradan geçen sürede bu sözlerden sadece NATO Genel Sekreter Yardımcılığı konusunda somut gelişmeler yaşandı. Rasmussen, 1 Ağustos'ta, NATO Genel Sekreterliği koltuğuna oturacak. Rasmussen'in bu makama gelmesi öncesinde, Türkiye'ye verilen NATO Genel Sekreter Yardımcılığı sözü çerçevesinde bir 'Karargah Reformu' çalışması yürütülüyor. Bu çalışmaya göre, sayıları 6 olan NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevi, bir artırılarak 7'ye çıkarılacak ve bu koltuğa bir Türk oturacak.



Atama Dışişleri’nden



Politik İşler ve Güvenlik Siyaseti, Operasyonlar, Savunma Politikaları ve Planlama, Kamu Diplomasisi, Savunma Yatırımları ve İdari İşlerden Sorumlu yardımcılara, Ortaklıklardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı eklenecek. Bu göreve bir Türk atanacak. Atanacak ismin Dışişleri Bakanlığı bünyesinden bir büyükelçi olması bekleniyor.



Atanacak Türk Genel Sekreter Yardımcısı, NATO için özel bir misyonu üstlenecek. Türk Genel Sekreter, başta İran, Irak ve Afganistan olmak üzere NATO'nun İslam ülkeleriyle ilişkilerini koordine edecek. Bu göreve gelecek Türk Genel Sekreter Yardımcısı ayrıca, NATO'nun Barış İçin Ortaklık ülkeleriyle ilişkilerini, NATO-Rusya Konseyi, NATO-Ukrayna Komisyonu, İstanbul İnisiyatifi Grubu, Akdeniz İşbirliği Grubu ile ilişkileri de yürütecek.



İran ile diyalog kurulacak



NATO, Afganistan'da istikrarın sağlanabilmesi için sürece İran'ın katılımının şart olduğuna inanıyor. NATO kaynakları, 'İran, NATO'nun bölgesel ilgisine girdi. 20 yıldır NATO bünyesinde İran'dan bahsedilmiyordu. Bölgede barış istiyorsak İran'ı da sürece dahil etmemiz gerekiyor. Afganistan için İran ile diyalog şart' bilgisini aktardılar. NATO'nun bu yeni tutumu çerçevesinde, Türk Genel Sekreter Yardımcısı'nın önemi bir kat daha artıyor.

