NATO'da skandalı ortaya çıkaran Türk kadın subay, FETÖ'nün kumpas mağduru çıktı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- NORVEÇ\'teki NATO tatbikatındaki skandalı ortaya çıkaran Türk kadın subay Deniz Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt\'un başarı ve mağduriyet dolu yaşamıyla ilgili önemli bilgilere DHA ulaştı. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) kumpaslarından olan İstanbul Casusluk Davası\'nda yargılanıp 5 yıl hapis cezasına çarptırılan, beraat edince de mesleğine dönen Bozkurt\'un tatbikat için bizzat Deniz Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Cihat Yağcı tarafından görevlendirildiği öğrenildi. CASA uçaklarında Türkiye\'nin ilk Taktik Koordinasyon (TATKO) subayı olan Ebru Nilhan Bozkurt\'un, skandalı fark ettikten sonra kendi kişisel tepkisinin yanı sıra konuyu doğrudan Kurmay Başkanı Tümgeneral Cihat Yağcı\'ya da bildirdiği saptandı.

NATO\'nun Norveç\'te düzenlediği \'Trident Javelin-2017\' tatbikatında, Ulu Önder Atatürk\'e düşman liderler arasında yer verilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da sahte bir hesap kullanılarak düşman ile işbirliği içerisinde gösterilmesi, büyük tepkilere neden oldu. Skandal ardından NATO, Türkiye\'den özür diledi, sorumlu iki kişinin görevlerine son verildiği açıklandı.

NATO tatbikatındakiskandalın nasıl deşifre edildiği de ortaya çıktı. DHA\'nın ulaştığı bilgilere göre, tatbikatta görevli olan Türk kadın subay Deniz Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt, skandalı gördükten sonra ilk olarak askeri teamüller içerisinde kendi kişisel tepkisini gösterdi. Ardından da konuyu, kendisini bu görev için bizzat seçen Deniz Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Cihat Yağcı\'ya aktardı. Bu paylaşımdan sonra devletin zirvesi de tatbikattaki skandalla ilgili bilgilendirildi. Skandalı ortaya çıkaran subay Deniz Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt\'un başarı ve mağduriyet dolu yıllar yaşadığı ifade edildi. Bozkurt, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nda subay olduğu sırada, FETÖ/PDY\'nin kumpas davalarından İstanbul Casusluk Davası\'nda yargılanıp, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan, bu sürede Almanya\'da yaşamak zorunda kalan Bozkurt, kumpasın ortaya çıkarılması ve Yargıtay\'ın beraat kararından sonra görevine döndü. Başarılı çalışmalarını sürdüren Deniz Binbaşı Bozkurt, CASA uçaklarında Türkiye\'nin ilk TATKO subayı olarak da yer aldı. CASA uçaklarında hava ile yerdeki unsurların koordinasyonu gibi önemli bir görevi üstlenen Bozkurt\'un, bu konuda uzmanlaştığı kaydedildi

FETÖ KUMPASINA KARŞI HUKUK MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Deniz Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt\'un, FETÖ/PDY kumpası için iki ayrı dava açtığı ifade edildi. Bozkurt\'un, dönemin TÜBİTAK uzmanlarına karşı açtığı davanın sürdüğü, kumpası kuranlara yönelik açtığı davanın ise soruşturma safhasının devam ettiği belirtildi.

