NATO'da rekor bütçe açığı

NATO’dan beklentilerin sürekli artmasına karşın İttifak bütçesinde artırıma gidilmemesi sıkıntı yaratıyor.



NATO bütçesinin önümüzdeki yıllarda yüz milyonlarca euro tutarında açık vermesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, bu miktarın 500-600 milyon euro civarında olabileceğine dikkat çekiyorlar. Sorunun önemli nedenlerinden birini, üye ülkelerin büteçeye yönelik taahhütleriyle yaptıkları mali katkı arasındaki dengesizlik oluşturuyor. Üye ülkelere gerekli önlemleri alma çağrısında bulunan NATO, 2 milyar euro’yu biraz aşan bir bütçeye sahip.