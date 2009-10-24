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Dünya

NATO'da rekor bütçe açığı

NATO’dan beklentilerin sürekli artmasına karşın İttifak bütçesinde artırıma gidilmemesi sıkıntı yaratıyor.

24 Ekim 2009 03:00

NATO’dan beklentilerin sürekli artmasına karşın İttifak bütçesinde artırıma gidilmemesi sıkıntı yaratıyor.

NATO bütçesinin önümüzdeki yıllarda yüz milyonlarca euro tutarında açık vermesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, bu miktarın  500-600 milyon euro civarında olabileceğine dikkat çekiyorlar. Sorunun önemli nedenlerinden birini, üye ülkelerin büteçeye yönelik taahhütleriyle yaptıkları mali katkı arasındaki dengesizlik oluşturuyor. Üye ülkelere gerekli önlemleri alma çağrısında bulunan NATO, 2 milyar euro’yu biraz aşan bir bütçeye sahip.

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