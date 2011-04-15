-NATO'DA LİBYA OPERASYONUNA TAM DESTEK BERLİN (A.A) - 15.04.2011 - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları gayrıresmi toplantısı sona erdi. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Pakistanlı bir gazetecinin, Libya operasyonunu Türkiye, İspanya ve Almanya'nın da destekleyip desteklemediğini sorması üzerine, "Tüm müttefik ülkeler Libya operasyonunu destekliyor" dedi. NATO bünyesinde tüm kararların birlikte alındığına işaret eden Rasmussen, toplantıda uzlaşmaya varılarak ortak kararlar alındığını söyledi. Toplantı sonrasında kabul edilen "Berlin Paketi"nde, gelecekte, NATO üyesi olmayan ülkeler ile nasıl daha iyi bir işbirliği yapılabileceği konusuna yer verildiğini belirten Rasmussen, tüm oturumlarda ağırlıklı olarak Libya konusunu ele aldıklarını, ancak Afganistan'ın da NATO'nun en önemli konularından biri olmaya devam edeceğini ifade etti. Libya operasyonuna katılan uçakların sayısının artırılıp artırılmayacağı şeklindeki bir soruyu ise yanıtsız bırakan Rasmussen, operasyon için gerekli olan her türlü donanımın mevcut olduğunu, özellikle istenen ve hedefleri tam olarak vurabilen silah talebinin en kısa zamanda karşılanacağını kaydetti. Rasmussen, Libya'da ulaşmak istedikleri 3 hedefin bulunduğunu belirterek, sivil halka yönelik şiddete son verilmesini, rejim güçlerinin kışlalarına çekilmesini ve insani yardım için koridor açılmasını istediklerini söyledi. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin iktidarda kaldığı süre içinde bunların gerçekleştirilemeyeceğini ifade eden Rasmussen, Libya'ya kara birliklerinin gönderilmesinin gündeme gelip gelmediği şeklindeki bir soruya karşılık da BM Güvenlik Konseyi kararının kendilerine böyle bir yetki vermediğini ve bu yönde bir istek de görmediğini kaydetti. Rusya'nın da Libya operasyonunu yasal gördüğünü belirten Rasmussen, BM Güvenlik Konseyi kararını ruhuna uygun bir şekilde tam olarak uyguladıklarını sözlerine ekledi.