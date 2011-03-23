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Dünya

NATO'DA LİBYA ANLAŞMAZLIĞI SÜRÜYOR BRÜKSEL (A.A)

23 Mart 2011 23:09

-NATO'DA LİBYA ANLAŞMAZLIĞI SÜRÜYOR BRÜKSEL (A.A) - 23.03.2011 - NATO üyesi ülkeler, Libya'da uçuşa yasak bölge uygulamasının NATO tarafından üstlenilmesi konusunda yine anlaşamadı. Diplomatik kaynaklar, NATO büyükelçilerinin, günlerdir devam eden toplantılarının bugün de sonuç vermediğini ve müzakerelerin muhtemelen yarın yeni toplantılarla devam edeceğini bildirdi. Libya saldırısını ilk başlatan Fransa, NATO'nun komuta-kontrol kapasitesinden ve çok uluslu misyonları yürütme yeteneğinden faydalanılırken siyasi kararları Paris-Londra öncülüğünde uluslararası koalisyonun almasını istiyor. Türkiye ise NATO'nun Libya'daki görev alanının uluslararası hukuka uygun belirlenmesini ve ilgili BM kararlarının ötesine geçilmemesini talep ediyor.

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