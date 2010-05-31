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Dünya

NATO'da 'İsrail saldırısı' için toplanıyor

NATO, İsrail'in ambargo altındaki Gazze'ye insani yardım götüren gemilere saldırısından endişe duyduğunu bildirdi.

31 Mayıs 2010 03:00

T24 - NATO, İsrail'in ambargo altındaki Gazze'ye insani yardım götüren gemilere saldırısından endişe duyduğunu bildirdi. Bu arada Türkiye'nin talebi üzerine NATO yarın olağan üstü olarak toplanacak.


NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen yaptığı yazılı açıklamada, "Bu olaydaki can kayıplarından derin endişe duyduğunu" belirtti.


Rasmussen, "yaşanan olaylarla ilgili yeni gerçeklerin ortaya çıkmasını beklediklerini" ifade etti.
NATO sözcüsü James Appathurai de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan gemilere saldırısından sonra Türkiye'nin talebi üzerine, acil olarak yarın (1 Haziran 2010)  NATO'nun daimi temsilciler düzeyinde özel bir toplantı yapacağını belirtti.

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