NATO’da görev değişikliği



55 yaşındaki Jens Stoltenberg Norveç'in eski başbakanlarından. Norveç'te üç dönem başbakanlık yapan Stoltenberg, 41 yaşında başbakan seçilerek ülkesinde ‘en genç başbakan' unvanına da sahip olmuştu. Gençliğinde Vietnam Savaşı'na karşı protestolara katılan ve NATO karşıtı görüşleri benimseyen politikacı daha sonra bu fikirlerini değiştirmiş ve NATO'yu resmi olarak tanıyan sosyal demokrat gençlik örgütlerine katılmıştı. Stoltenberg bugün Brüksel'deki NATO Ana Karargâhı’nda resmi olarak genel sekreterlik görevine başlayacak. Stoltenberg, görevi 2009 yılından bu yana yürüten Anders Fogh Rasmussen'den devraldı.

Stoltenberg'in Rusya ile anlaşmazlıkların yaşandığı bu dönemde NATO'ya taze kan getireceği yorumları yapılıyor. Siyasi pozisyonlarda görev aldığı dönemlerde Norveç'e komşu olan Rusya ile diplomatik ilişkiler içinde bulunmuş olan Stoltenberg'in bu tecrübelerinin NATO'ya katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

İttifak, Ukrayna krizi ve Rusya ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle gergin bir dönemden geçiyor. Özellikle Avrupa'nın orta ve doğusundaki NATO üyeleri, NATO'nun bu bölgelerdeki askeri varlığını artırmasını talep ediyor.