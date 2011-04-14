-NATO'DA GAYRİRESMİ LİBYA TOPLANTISI BERLİN (A.A) - 14.04.2011 - NATO dışişleri bakanları gayriresmi toplantısı Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı. Almanya Dışişleri Bakanlığında düzenlenen toplantının açılışında konuşan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Libya'da insanların özgürce kendi kaderini belirlemek istediğini belirterek, Libya'da düzenlenen NATO operasyonlarıyla Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kendi halkına yönelik vahşi saldırılarını önlemeye çalıştıklarını söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla Kaddafi'ye açık mesaj verildiğini ifade eden Rasmussen, Libya'daki sivil halkı korumaya ve nokta saldırılarıyla sivil kaybı en asgari düzeyde tutmaya çalıştıklarını, bir yandan silah ambargosu uyguladıklarını, diğer yandan da Kaddafi'nin birliklerinin sivil halka yönelik saldırılarını önlemeye çalıştıklarını kaydetti. Libya halkının, geleceği hakkında kendisinin karar vermesi gerektiğini, bu nedenle geniş çaplı ateşkes sağlamaya çalıştıklarını belirten Rasmussen, bu ülkede bir değişimin yaşanabilmesine yardımcı olmaya çalıştıklarını ve bu hedef çerçevesinde birleştiklerini sözlerine ekledi. Katılımcıları selamlayan Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de NATO'nun sadece bir güvenlik değil, aynı zamanda bir değerler topluluğu olduğunu belirterek, Almanların, kendi tarihlerinden dolayı özgürlüğün değerini çok iyi bildiğini söyledi. Libya'da insanların özgürlük istediğini, kendilerinin de bu çerçevede insanlara yardım etmek amacıyla ortak bir hedefte birleştiğini ifade eden Westerwelle, "Kendi halkına saldıran diktatör gitmeli" dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirildi.