-NATO: "Karzai'nin kardeşini Taliban öldürmedi'' KABİL (A.A) - 15.10.2011 - NATO, Afganistan Devlet Başkanı Karzai'nin üvey kardeşi Ahmet Veli Karzai'yi öldüren kişinin Taliban üyesi olmadığını açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan üst düzey NATO yetkilisi, Karzai'yi üç ay önce Kandahar'daki evinde öldürülen kişinin kişisel nedenlerle hareket ettiğini bildirdi. Yetkili, yapılan inceleme sonucunda katilin yüz kızartıcı bir suçunun kamuya açıklanmasını önlemek için Karzai'yi öldürdüğünün anlaşıldığını kaydetti. Afganistan'da Taliban saldırılarının azaldığını gösteren verileri açıklayan yetkili, Ahmet Veli Karzai'nin öldürülmesinin ''ustaca planlanmış, politik nedenli bir suikast değil, cinayet'' olduğunu söyledi.