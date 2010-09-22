-NATO: "14 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ" KABİL (A.A) - 22.09.2010 - Afganistan'ın Host vilayetine bağlı Spera bölgesindeki NATO ve Afgan ortak askeri üssüne militanlarca düzenlenen saldırıda 14 militan öldürüldü. NATO'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, militanların dün geç saatlerde düzenlediği saldırıya, Afgan ve NATO güçlerinin havan toplarıyla karşılık verdiği ve 14 militanın öldürüldüğü bildirildi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Host vilayetindeki Afgan Ulusal Ordusu üst düzey komutanı Orgeneral Raz Huammed Horya Hil, açılan karşı ateş sonucu 29 militanın öldürüldüğünü, Afgan ve NATO güçlerinin ise kayıp vermediğini belirtti. Horya Hil, saldırının, sınırın Pakistan tarafından Mir Sefer ortak askeri üssüne düzenlendiğini ve helikopterlerin desteğindeki çatışmaların 2 saatten fazla sürdüğünü söyledi.