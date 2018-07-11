NATO devlet ve hükümet başkanlarının Brüksel'de gerçekleştirdikleri NATO Zirvesi’nde sonuç bildirisi açıklandı. "Müttefikler terörle mücadelede birlik ve dayanışma içinde duruyor. Gelen tehdit ve meydan okumalara karşı birlikte duruyoruz'' denilen bildiride, "Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı önlemleri artıracağız. Terörle mücadelede dayanışma içerisindeyiz. Güney sınırından gelen tehditleer karşı önlemleri artıracağız." ifadesi yer aldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel bugün ve yarın NATO liderler zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirveye 40 ülkenin devlet başkanları katıldı. ABD-AB geriliminin zirveye yansıma ihtimali endişe yaratırken, Trump'ın müttefik ülkelerin savunma harcamalarını gündeme getirmesi ve Alman Şansölyesi Merkel'in Trump'a yanıt vermesiyle, zirve gerilimle başladı.

Zirvenin sonuç bildirisi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından açıklandı. Bildiride Rusya'nın son dönemdeki faaliyetlerinin istikrar ve güvenliği azaltığı söylenirken, NATO'nun İran'ın Ortadoğu'daki eylemlerinden kaygı duyduğu belirtildi.

Türkiye mesajı

Açıklanan bildiride ''Güneyden kaynaklanan ve giderek artan güvenlik tehditlerine yanıt vermek için Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri esasen tüm ittifakın güvenliğine katkıda bulunmaktadır ve bu tedbirler bütünüyle uygulanacaktır. Suriye'den kaynaklanan balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz'' denildi.

Makedonya resmen NATO'ya davet edildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, örgüte üye olan 29 ülke liderinin bugün Makedonya'yı resmen NATO'ya katılmaya davet ettiğini bildirdi.

Basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yapan Stoltenberg, "Üsküp'e üyelikle ilgili görüşmelere başlamak üzere davet yollamayı kabul ettik" ifadelerini kullandı.