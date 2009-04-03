T24 LogoT24 Logo
Dünya

NATO zirvesi öncesinde 300 gözaltı

Fransa ve Almanya'nın evsahipliğinde yapılacak NATO zirvesi öncesindeki eylemlerde Strasbourg'da 300 kişi gözaltına alındı

03 Nisan 2009 03:00

Fransa ve Almanya'nın evsahipliğinde yapılacak NATO zirvesi öncesinde bugün Strasbourg kentinde NATO karşıtlarının düzenlediği gösterilerde yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı.

Polis, protestocu grup içinde taşkınlık yapanları kontrol edebilmek için göz yaşartıcı gaz kullandı. 

Türkiye'nin NATO sınavı bugün başlıyor

NATO karşıtlarının bugün ve yarın düzenleyecekleri gösterilere karşı, Fransız güvenlik güçleri alarma geçirildi. Zirve boyunca, Strasbourg'da 9 bin polis ve jandarma görev yapacak. Almanya tarafında ise 15 bin polis ve jandarma seferber olacak.

NATO karşıtı gösterilere 23 ülkeden, 500'e yakın derneğin desteğiyle 30 ila 60 bin kişinin katılması, küreselleşme karşıtlarının da protesto gösterilerine destek vermesi bekleniyor.

Fransa, Schengen Anlaşması dolayısıyla Almanya sınırında kaldırdığı vize denetimlerini zirve nedeniyle 20 Martta başlayıp 5 Nisanda sona erecek şekilde tekrar yürürlüğe koymuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24