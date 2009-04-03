NATO zirvesi öncesinde 300 gözaltı

Türkiye'nin NATO sınavı bugün başlıyor

Polis, protestocu grup içinde taşkınlık yapanları kontrol edebilmek için göz yaşartıcı gaz kullandı.NATO karşıtlarının bugün ve yarın düzenleyecekleri gösterilere karşı, Fransız güvenlik güçleri alarma geçirildi. Zirve boyunca, Strasbourg'da 9 bin polis ve jandarma görev yapacak. Almanya tarafında ise 15 bin polis ve jandarma seferber olacak.NATO karşıtı gösterilere 23 ülkeden, 500'e yakın derneğin desteğiyle 30 ila 60 bin kişinin katılması, küreselleşme karşıtlarının da protesto gösterilerine destek vermesi bekleniyor.Fransa, Schengen Anlaşması dolayısıyla Almanya sınırında kaldırdığı vize denetimlerini zirve nedeniyle 20 Martta başlayıp 5 Nisanda sona erecek şekilde tekrar yürürlüğe koymuştu.