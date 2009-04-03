NATO zirvesi öncesinde 300 gözaltı

Fransa ve Almanya'nın evsahipliğinde yapılacak NATO zirvesi öncesinde bugün Strasbourg kentinde NATO karşıtlarının düzenlediği gösterilerde yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı.
Polis, protestocu grup içinde taşkınlık yapanları kontrol edebilmek için göz yaşartıcı gaz kullandı. Türkiye'nin NATO sınavı bugün başlıyor
NATO karşıtlarının bugün ve yarın düzenleyecekleri gösterilere karşı, Fransız güvenlik güçleri alarma geçirildi. Zirve boyunca, Strasbourg'da 9 bin polis ve jandarma görev yapacak. Almanya tarafında ise 15 bin polis ve jandarma seferber olacak.
NATO karşıtı gösterilere 23 ülkeden, 500'e yakın derneğin desteğiyle 30 ila 60 bin kişinin katılması, küreselleşme karşıtlarının da protesto gösterilerine destek vermesi bekleniyor.
Fransa, Schengen Anlaşması dolayısıyla Almanya sınırında kaldırdığı vize denetimlerini zirve nedeniyle 20 Martta başlayıp 5 Nisanda sona erecek şekilde tekrar yürürlüğe koymuştu.