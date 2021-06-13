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NATO zirvesi öncesi Libya ziyareti

13 Haziran 2021 00:46

Pazartesi günü başlayacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya gitti. Heyete başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "2'inci Berlin Konferansı öncesi Milli Birlik Hükümeti'ne desteğimizi vurguladık" dedi.

LibyaTürkiyeziyaretNATO Zirvesi
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