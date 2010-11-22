NATO Zirvesi Israil’de Türkiye korkusu yarattı

T24

NATO zirvesinde alınan kararın yankıları ise dünyada sürüyor. Zirvede füze kalkanı için Ankara’nın istediği doğrultusunda İran ve Suriye’nin tehdit olarak tanımlanmaması İsrail'de endişe yarattı.Star gazetesinin haberine göre, İsrail gizli servisi MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen DEBKA internet sitesi, füze kalkanı anlaşmasındaki gizli maddelerde komutanın Ankara’ya verildiğini yazdı. DEBKA ayrıca, ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye’nin taleplerine boyun eğerek İsrail’e verdiği güvenlik garantilerinin değerini düşürdüğünü belirtti.DEBKA'da yayınlanan yazıda şu ifadeler yer aldı:"Füze kalkanı sisteminin, ilk olarak İran ve Suriye’nin balistik füzelerinin Avrupa ve ABD’ye ulaşmadan önce tespit edilip yok edilmesi için planlandığı düşünülmüştü. Obama, Cuma günü Lizbon zirvesinde, ‘İlk defa NATO’nun Avrupa’daki tüm toprakları ve nüfusunun yanı sıra ABD’yi de koruyacak bir füze savunma gücü geliştirilmesinde uzlaşmaya varıldı’ dedi. Ancak ABD Başkanı füze savunma sisteminin kime veya neye karşı oluşturulduğunu belirtmedi. Dahası, ABD ve NATO’nun Türkiye’ye ne derecede teslim olduğunu da gizledi.Askeri kaynaklar, füze kalkanı sistemindeki gizli maddelerin, kurulacak üslerin Türkiye’nin komutası altına verilmesini öngördüğünü belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım’da, füze sisteminin komutasına bir Türk komutan atanmasını talep etmesinin ardından devreye giren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu konuda Obama ve NATO liderleriyle görüşmeler yaptı.Türk siyasetçiler İran’ın radikal liderlerine çok yakın duruyor ve Suriye ile Lübnan topraklarında çok sayıda İran füzesi konuşlandırılmasında yanlış bir şey görmüyor. NATO füze kalkanı sisteminin komutasında görev alacak bir Türk generalin, İran, Suriye veya Hizbullah’ın ortaya koyacağı füze tehdidini Obama veya NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile aynı şekilde değerlendirmesi beklenemez.Kısaca, NATO’nun füze önleyici sistemi fiziksel ve teknik olarak Türkiye’de konuşlandırılabilir. Ancak bir Türk generalin komutası altında, sistemin NATO ülkelerinin karşısındaki en ciddi tehlikeleri karşılayacak işlevsel bir kalkan olarak kullanılabilirliği sıfır.ABD füze savunma sistemlerinin, İsrail’in füze önleme, hava savunma sistemleri ve istihbaratıyla fazlasıyla bağlantılı ve uyumlu olduğunu hatırlatmakta fayda var.Türk generaller NATO füze kalkanı sisteminin kontrolünü aldıktan sonra, füze savunması alanında çok büyük önem taşıyan ABD-İsrail işbirliği nasıl devam edecek?"