NATO Zirvesi bugün başlıyor; Erdoğan, Merkel ve Macron ile görüşecek

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk kez AB yetkilileri ile bir zirvede buluşacak. Halk oylamasının hemen ardından AKP Genel Başkanlığı görevine resmen geri dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ve yarın Brüksel’de hem NATO zirvesindeki temaslarda bulunacak hem de AB Konsey ve Komisyon başkanları ile görüşme yapacak. Erdoğan’ın, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesi beklenirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin gündemini ise gözaltında açlık grevine başlayan Fransız gazetecinin oluşturması bekleniyor. Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında da ayaküstü görüşme olması planlanıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Duygu Güvenç'in haberine göre, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk defa hem AB hem de NATO ile buluşmak için gerçekleştireceği zirvenin gündemi ve yapılması beklenen temaslar şöyle:

NATO Zirvesi'nde sitem: Zirve sırasında NATO’nun yeni karargâhının açılışı yapılacak; ABD Başkanı Trump’ın da sık sık gündeme getirdiği ittifaka üyelerin katkıları, külfet paylaşımı konusunda sorumluluklar anımsatılacak. Zirvede, NATO’nun IŞİD karşıtı koalisyona da katılımı onaylanacak. Bu katılım ittifakın Irak ve Suriye’deki operasyonlarına doğrudan katılımını öngörmeyecek ancak ittifakın koalisyona katkısının zamanla artması bekleniyor. Türkiye de bu kararı destekliyor. Erdoğan’ın zirvede yapacağı konuşmada ise terörle mücadele konusunda sitem etmesi ve ittifaktan sadece IŞİD ile mücadeleye değil diğer terör örgütleriyle mücadeleye de destek beklediklerini iletmesi bekleniyor. Erdoğan’ın burada YPG ve PKK arasındaki ilişki konusunda vereceği mesaj da merakla bekleniyor. Türkiye, gelecek yıl yapılacak NATO zirvesine de ev sahipliği yapmak istiyordu ancak yeni karargâh ile birlikte zirvelerin artık hep Brüksel’de yapılması gündemde.

Merkel ile buluşma: Brüksel’de Erdoğan ve Merkel’in ikili görüşme yapması bekleniyor. İncirlik krizi nedeniyle bu görüşmenin önemli olduğu beklenirken Almanya, bu görüşmeye göre, İncirlik’teki askeri varlığını Ürdün’e nakledip etmemeye karar verecek. Erdoğan-Merkel görüşmesinde uzlaşma sağlanamaması halinde Almanya’nın İncirlik’e yaptığı yatırımdan da vazgeçmesi bekleniyor. Erdoğan’ın Trump ile de ayaküstü görüşmesi bekleniyor.

AB ile buluşma: Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra AB ile görüşmeler için Brüksel’e hiç gitmemişti; 2015’te ise kasım seçimleri için tamamen iç politikaya yönelik bir ziyaret gerçekleştirmişti. Yıllardır AB ile Türkiye arasında zirve yapılmasını isteyen Erdoğan, Brüksel’de AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker ile görüşecek. Bu görüşme, Erdoğan’ın “Herhangi bir zamanda Yunanistan ve Bulgaristan’a kapıları açıp, mültecileri otobüslere bindirip göndeririz” diyerek Antalya’daki G-20 Zirvesi’nde çektiği restten sonra bir ilk olacak. Bu buluşma Brüksel için de kritik önemde. Bir AB yetkilisi, “Erdoğan’ın gerçek niyetini anlamamız açısından bu görüşme belirleyici olacak” dedi.

"Giderlerse güle güle deriz"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için Brüksel’e hareket etmeden önce basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Brüksel’de AB temaslarıyla ilgili “Ne gerekiyorsa, müktesebat içinde yerine getirmeye çalışıyoruz. AB’den kopmak diye bir derdimiz yok. AB’nin de kendine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. AB, Türkiye’yi kendi kapısında dilenci göremez. AB, Türkiye kendisi çekilsin, bunu bekliyor. Böyle bir şey varsa kararı siz verin. Kararınızı verirseniz, biz işinizi zorlaştırmayız. Bizim de olmazsa olmazımız değil, onu da bilmemiz lazım” dedi. Avusturya’nın NATO eğitim programlarına Türkiye’nin katılmasını veto edeceği haberleri için Erdoğan, “Bloke eden bloke olur” dedi. Erdoğan, Almanya’nın İncirlik yerine Ürdün alternatifi üzerinde çalıştığı haberleri için de “Giderlerse güle güle deriz” ifadelerini kullandı. “Seyahatten sonra MYK’yi belirlemiş olacağız” diyen Erdoğan, tüm bakanlardan bakanlıkları ile ilgili 2019’a kadar devam edecek bir yol haritası isteyeceğini dile getirdi.