-NATO YİNE YANLIŞLIKLA SİVİLLERİ VURDU KABİL (A.A) - 24.07.2011 - Afgan yetkililer, NATO güçlerinin Vardak vilayetindeki bir ana yolda militanlarla çatışma sırasında çapraz ateş arasında kalan 3 sivili yanlışlıkla öldürdüğünü bildirdi. Afgan yetkiler, ölenler arasında Gazni vilayeti sağlık yetkilisi olan kadın doğum ve ana sağlığı doktoru bir kadının bulunduğunu açıkladı. NATO güçleri ise ana yolda, yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak etmesinden sonra militanlarla çatışmaları sırasında çapraz ateş arasında kalarak ölen en az iki sivilin cesedinin, yerel yetkililer tarafından kendilerine gösterildiğini ancak sivillerin hangi taraftan açılan ateşte öldüğünün kesin olmadığını kaydetti. Afgan yetkililer ise ateşin NATO güçleri tarafından açıldığının kesin olduğunda ısrar ediyor. Vardak kenti yönetimi sözcüsü Şadullah Şahid ise Doktor Akila Hikmet ile ailesinden iki kişinin otomobilleriyle giderken öldürüldüğünü açıkladı.