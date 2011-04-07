-NATO YİNE LİBYALI MUHALİFLERİ VURDU ECDEBİYE (A.A) - 07.04.2011 - Libyalı muhalifler, NATO hava bombardımanında Brega yakınındaki mevzilerinin vurulduğunu, saldırıda yaralananlar olduğunu söylediler. Yaralılardan Yunus Cuma, hastanede yaptığı açıklamada "Bize NATO hava saldırısı yapıldı. O esnada Brega yakınında araçlarımızın yanındaydık" dedi. Cuma, saldırıda en az 5 kişinin yaralandığını söyledi. Başka muhalifler de hava saldırısıyla vurulduklarını söylerken, Reuters muhabiri hastaneye yaralıların getirildiğini gördüğünü bildirdi. -TRABLUS'TA HAVA SALDIRISI- Libyalı bir görgü tanığı, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, başkenti Trablus'un üstünde önce bir uçak gördüğünü, daha sonra 2 patlama sesi duyduğunu söyledi. İkinci patlamanın, ilkinden daha güçlü olduğu belirtildi. Bu arada, Misrata kentinde Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin dün düzenlediği bombardımanda 5 kişinin öldüğü bildirildi. Muhaliflerin sözcüsü, Misrata'da dün Kaddafi birliklerinin, muhaliflerin elindeki limanı hedef alan ve limanın geçici bir süre kapanmasına neden olan bombardımanında 5 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını kaydetti.