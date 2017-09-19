NATO ve Türkiye'den ortak tatbikat

NATO'nun denizaltı arama ve kurtarma faaliyetlerinde iş birliğini amaçlayan "Dynamic Monarch-17" tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.Marmaris'in Aksaz bölgesinde 8 Eylül'de başlayan tatbikat 22 Eylül 2017'de sona erecek.

Tatbikata, Türkiye'den bir fırkateyn, bir kurtarma gemisi, bir kurtarma destek gemisi, iki denizaltı, iki mayın avlama gemisi, iki karakol gemisi, bir paraşütle arama kurtarma timi (PAK), bir denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, bir deniz karakol uçağı, bir helikopter, Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir ambulans helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir C-130 uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından da iki sahil güvenlik botu katılıyor.

Tatbikatta ayrıca İspanya'dan bir denizaltı, Fransa, İngiltere ve Norveç tarafından ortak kullanılacak bir kurtarma gemisi, NATO'dan Personel Kurtarma Sistemi ve bir tıbbi destek timi, İtalya'dan bir kurtarma gemisi ile bir kurtarma aracı, ABD'den bir kurtarma çanı, Kanada'dan birer dalış ile tıbbi destek timi ve Polonya'dan da bir dalış timi de yer alıyor.

NATO'dan yapılan açıklamada, denizlerin acil durumlara müdahalede zorlu alanlar olduğu belirtilerek, "NATO müttefikleri, diğer uluslar ile birlikte Dynamic Monarch sırasında denizaltı arama ve kurtarma senaryolarında iş birliği ve müşterek çalışmalarını sınayacak" ifadesine yer verildi.