NATO ve Rusya yakınlaşamadı



Brüksel'deki NATO Rusya Konseyi buluşmasında Kuzey Atlantik İttifakı ile Rusya arasındaki çıkmaza giren ilişkileri düzeltme yolunda ilerleme kaydedilemedi. Taraflar görüşmelerin olumlu havada geçtiğini, ancak mutabakat sağlanamadığını duyurdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg buluşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Konsey toplantısının karşılıklı pozisyonlara açıklık kazandırılması açısından yararlı olduğunu" söyledi. Rusya'nın NATO Büyükelçisi Aleksander Gruşko "açık ve dürüstçe konuşulan" bir buluşmadan söz etti.

NATO Rusya Konseyi'nin başlıca gündem maddesi Varşova'daki son NATO zirvesiydi. Moskova, Batılı ittifakın Doğu Avrupa'da binlerce asker üslendirme kararını eleştiriyor. NATO ise bu kararın doğruluğuna, Ukrayna krizi ile Doğu Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerin Rusya'nın saldırısına uğramaktan endişe duymasını gerekçe gösteriyor. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak edip Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı grupları desteklemeye başlaması öncelikle Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya'da tedirginlik uyandırmıştı.

Stoltenberg böylelikle Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğini sarstığını söyledi. Gruşko ise NATO'dan Doğu Avrupa'dan askerlerini çekmesini ve Doğu Avrupa'ya takviye birlik gönderme kararını askıya almasını talep etti. Aleksander Gruşko, "Rusya'nın ittifak üyeleri için tehlike teşkil etmediğini" söyledi. NATO ile Rusya arasındaki diyaloğu arttırmak amacıyla oluşturulan NATO Rusya Konseyi toplantılarına Ukrayna krizi nedeniyle yaklaşık iki yıl ara verilmişti.

Lavrov: Avrupa'daki yabancılaşmaya izin verilmemeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Brüksel buluşmasından önce Almanya Başbakanı Angela Merkel'i telefonla arayarak Rusya ile Kuzey Atlantik İttifakı arasında güven arttırıcı kararlar alınmasını önermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Avrupa kıtasındaki yabancılaşmanın önlenmesi için uyarıda bulunmuştu.

Brüksel'deki buluşmada askeri tatbikatlardaki kaza riskini azaltacak somut önerilerde bulunuldu. Rusya Baltık Denizi'ndeki uçuşlarda askeri uçaklarla ilgili önemli bilgileri karşı tarafa aktaracak teknik donanım kullanılmasını önerdi. Rusya ve NATO karşı tarafı askeri tatbikatlar sırasında transponder tabir edilen sinyal vericileri kapatmakla suçluyor. Bu nedenle Baltık Denizi üzerinde NATO ve Rus jetleri tehlikeli bir şekilde birbirlerine yaklaşmıştı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'nın bu konudaki görüşme önerisini kabul etmeleri için karşı tarafın daha ayrıntılı bilgi vermesi gerektiğini söyledi.