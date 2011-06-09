-NATO VE RUSYA UZLAŞAMADI BRÜKSEL (A.A) - 08.06.2011 - NATO ve Rusya savunma bakanları, Avrupa'ya kurulması planlanan füze savunma sisteminde iş birliği konusunda uzlaşamadı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, savunma bakanları düzeyindeki NATO-Rusya Konseyi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya'dan ''geçmişin hayaletlerini'' bir kenara bırakarak füze savunmasında iş birliği yapmasını istedi. NATO ve Rusya'nın aynı füze saldırısı tehdidi altında bulunduğunu kaydeden Rasmussen, ''NATO Rusya'ya tehdit oluşturmuyor. NATO ile müspet işbirliğine girmek Rusya'nın çıkarınadır'' dedi. Rasmussen, ''Füze tehdidi gerçek ve bizler gerçek savunmaya ihtiyaç duyuyoruz. Rusya ile füze savunmasında iş birliği istiyoruz. Vizyonumuz hedefi tek olan iki bağımsız sistemdir. İki sistem arasında bilgi paylaşımıyla NATO ve Rusya topraklarının savunması daha etkin olacak'' şeklinde konuştu. Genel Sekreter Rasmussen, NATO'nun 19-20 Kasım'daki Lizbon zirvesinde füze savunmasında iş birliği kararı alan ancak yöntemde anlaşamayan iki tarafın 1 yıl içinde uzlaşacağı umudunu dile getirdi. Rusya Savunma Bakanı Anatoli Serdyukov ise NATO'yla temel anlaşmazlık noktalarının Avrupa füze savunma sisteminin kendilerine karşı kullanılmayacağı konusunda bağlayıcı teminat verilmesi olduğunu belirtti. Rusya, ABD'nin öncülük ettiği NATO füze savunma sisteminin ilk saldırı avantajını elinden alarak nükleer caydırıcılığına darbe vurmasından endişe ediyor.