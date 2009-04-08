NATO ve Obama, Türkiye'nin önemini gösterdi

TÜSİAD: "Türkiye'nin yerinde kaygılarının dikkate alınması suretiyle gerçekleşen NATO Zirvesi ve ABD Başkanı Barack Obama'nın ziyaretinin, Türkiye'nin, küresel ölçekli bir barış ortamı için kritik önemini teyit ettiğini" belirtti.



Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), "Türkiye'nin yerinde kaygılarının dikkate alınması suretiyle gerçekleşen NATO Zirvesi ve ABD Başkanı Barack Obama'nın ziyaretinin, Türkiye'nin, küresel ölçekli bir barış ortamı için kritik önemini teyit ettiğini" belirtti.



TÜSİAD'dan, 4 Nisan 2009'da tamamlanan NATO Zirvesi ve ABD Başkanı Obama'nın Türkiye ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, NATO Zirve Toplantısında Türkiye'nin, Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in genel sekreter seçilmesi konusunda yerinde ve uzak görüşlü bazı hassasiyetlerini dile getirdiği, Türkiye'nin uyarılarının anlaşılması ve diğer bazı önemli taleplerinin de kabul edilmesi üzerine, ittifakın teamüllerine uygun olarak Rasmussen'in genel sekreterliğe seçildiği ifade edildi.



Açıklamada, "Zirve toplantılarında Türkiye'nin hassasiyetlerinin dikkate alınması, ülkemizin hem NATO içinde geleneksel ağırlığının hem de son dönemde bölgede giderek artan öneminin teyidi niteliğindedir. Hiç kuşkusuz yeni dönemde Türkiye, NATO'nun yeni açılımlarına katkıda bulunacak ve ülkemizin NATO içindeki ağırlığı artacaktır. Türkiye'ye yönelik bütün taahhütlerin yerine getirilmesi, giderek genişleyen ve yeni işlevler üstlenmekte olan ittifakın başarısının önemli bir unsuru olacaktır" denildi.



NATO'nun yeni açılımları çerçevesinde kritik önemi giderek artan Türkiye'nin, AB'nin küresel aktör olma konumuna katkı sağlayacağının açık olduğu ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu nedenle, NATO Genel Sekreterliği seçimi sürecinde Türkiye'nin hassasiyetlerinin Avrupalı siyasetçiler tarafından eleştirilmesi, AB'nin geleceği açısından çelişkili bir tutumdur. NATO'daki tıkanıklığın aşılmasında yapıcı ve etkili bir rol üstlenen Barack Obama, ABD Başkanı olarak ilk ülke ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmiştir. Obama ziyareti kapsamında Türkiye'nin, önümüzdeki dönemde dünyada istikrar ve güvenliğin sağlanmasında en büyük katkıyı yapabilecek ülkelerden biri olduğu teyit edilmiştir.



Türkiye'nin yerinde kaygılarının dikkate alınması suretiyle gerçekleşen NATO Zirvesi ve ABD Başkanı Obama'nın ziyareti, Türkiye'nin, küresel ölçekli bir barış ortamı için kritik önemini teyit etmiştir. NATO Zirvesi'nin ve Başkan Obama'nın ziyaretinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerinde de yeni bir sayfanın açıldığını not ederek, bu dönemde iki müttefikin işbirliğinin dünya barışına değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."



