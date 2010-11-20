-NATO VE AFGANİSTAN DEVRİ ÜZERİNDE ANLAŞTI LİZBON (A.A) - 20.11.2010 - NATO zirvesinde, NATO ile Afganistan arasında yetki devrinin 2011'de başlayarak 2014 yılı sonunda tamamlanması konusunda anlaşmaya varıldı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan zirvenin bu sabahki oturumunda Afganistan konusu ele alınırken, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücünün (ISAF) yetkilerini yerel güvenlik güçlerine devretmesi işleminin 2011 yılında başlayarak 2014 sonunda tamamlanmasıyla ilgili anlaşma, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ve Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai tarafından imzalandı. Afganistan Devlet Başkanı Karzai, gösterdikleri çabadan dolayı NATO ülkelerine teşekkür etti. NATO Genel Sekreteri Rasmussen de "Afgan halkı, yetki devriyle yeniden ev sahibi olacak" dedi. ISAF'a bağlı olarak Afganistan'da bulunan yaklaşık 150 bin askerin 100 bine yakınının 2014 yılı sonuna kadar geri çekilmesi öngörülürken, bölgede kalan NATO askerleri Afgan güçlerine "sivil destek ve eğitim" verecek. Öte yandan, basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Afganistan'da ISAF'ın görev yaptığı 240 bölgeden 38'inde yetki devrine hazır olduğunu söyledi. Sarkozy, Afganistan'da yetki devriyle ilgili sağlanan nlaşmayı "mükemmel bir haber" olarak yorumladı.