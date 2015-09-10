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Dünya
Deutsche Welle

NATO ve ABD Rusya'yı uyardı

Suriye'deki Rus askeri varlığı NATO'nun tepkisini çekti. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bölgede şiddetin daha da tırmanacağı uyarısında bulundu.

10 Eylül 2015 12:07

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da temaslarda bulunan NATO
Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının kaygı verici olduğunu söyledi.
Stoltenberg, "Suriye'deki Rus askeri personelinin çözüme katkı sağlayacağından emin
değilim" dedi.

Kerry: 'Şiddet tırmanır'

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin konuyla ilgili olarak Rus mevkidaşı Sergey
Lavrov'la telefonda görüştüğü bildirildi. Kerry, görüşmede, "Rusya'nın Suriye'ye savaş
uçakları ve gemileri gönderdiği yolundaki haberlerden kaygı duyuyoruz. Bu, bölgede
şiddeti daha da tırmandıracaktır" uyarısında bulundu.

Putin'in 'farklı seçenekleri'

Rusya'nın Suriye'ye askeri desteğini artıracağı iddiaları son haftalarda artmaya
başlarken Moskova'dan bu konuda net bir açıklama yapılmamıştı. Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü basında yer alan iddiaları kesin bir dille
yalanlamamıştı. Putin ise IŞİD'le mücadelede Moskova'nın farklı seçenekler üzerinde
durduğunu açıklamıştı.

Rusya'nın Suriye'ye yaptığı sevkiyat da tartışma konusu olmuştu. Bulgaristan,
Suriye’ye ikmal uçuşları yapan Rus uçaklarına hava sahasını kapatmıştı. Rusya,
bunun üzerine Suriye'ye uçak seferlerinin İran üzerinden yapılacağını duyurmuştu.   

İki eski müttefik

Moskova ve Şam iki eski müttefik. Rus donanması Suriye'nin liman kenti Tartus'ta
uzun zamandır bir onarım üssüne sahip. Rusya, Suriye'de iç savaşın başladığı
2011'den beri Şam'daki rejime siyasi desteğini silah sevkiyatı yaparak devam ettirdi.
Rusya, silah desteği için şimdi de IŞİD'le mücadeleyi gerekçe gösteriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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