NATO ve ABD Rusya'yı uyardı

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da temaslarda bulunan NATO

Genel Sekreteri Jens

Stoltenberg, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının kaygı verici olduğunu söyledi.

Stoltenberg, "Suriye'deki Rus askeri personelinin çözüme katkı sağlayacağından emin

değilim" dedi.

Kerry: 'Şiddet tırmanır'

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin konuyla ilgili olarak Rus mevkidaşı Sergey

Lavrov'la telefonda görüştüğü bildirildi. Kerry, görüşmede, "Rusya'nın Suriye'ye savaş

uçakları ve gemileri gönderdiği yolundaki haberlerden kaygı duyuyoruz. Bu, bölgede

şiddeti daha da tırmandıracaktır" uyarısında bulundu.

Putin'in 'farklı seçenekleri'

Rusya'nın Suriye'ye askeri desteğini artıracağı iddiaları son haftalarda artmaya

başlarken Moskova'dan bu konuda net bir açıklama yapılmamıştı. Rusya Devlet

Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü basında yer alan iddiaları kesin bir dille

yalanlamamıştı. Putin ise IŞİD'le mücadelede Moskova'nın farklı seçenekler üzerinde

durduğunu açıklamıştı.

Rusya'nın Suriye'ye yaptığı sevkiyat da tartışma konusu olmuştu. Bulgaristan,

Suriye’ye ikmal uçuşları yapan Rus uçaklarına hava sahasını kapatmıştı. Rusya,

bunun üzerine Suriye'ye uçak seferlerinin İran üzerinden yapılacağını duyurmuştu.

İki eski müttefik

Moskova ve Şam iki eski müttefik. Rus donanması Suriye'nin liman kenti Tartus'ta

uzun zamandır bir onarım üssüne sahip. Rusya, Suriye'de iç savaşın başladığı

2011'den beri Şam'daki rejime siyasi desteğini silah sevkiyatı yaparak devam ettirdi.

Rusya, silah desteği için şimdi de IŞİD'le mücadeleyi gerekçe gösteriyor.

