NATO: Üyelik kararını Finlandiya ve İsveç kendileri verecek; kimseyi zorla ittifaka sokmuyoruz

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NATO'nun askeri komitesinin başındaki Hollandalı Amiral Rob Bauer, ittifakın kapılarını yeni üyelere kapatmadığını ve üye olup olmayacakları ile ilgili kararı Finlandiya ve İsveç'in kendilerinin vereceğini ifade etti.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de konuşan Bauer, "Bir ülkenin NATO'ya başvurup başvurmayacağı egemenlikleri dahilinde verecekleri kararlardır. Bahsi geçen ülkeler henüz başvuru yapmadı. Biz kimseyi zorla NATO'ya sokmuyoruz" diye konuştu.

Bauer, aynı zamanda hiçbir üye ülkeye Ukrayna'ya silah göndermeleri için baskı yapmadıklarını vurguladı.

NATO yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentinde kimyasal silah kullanmış olabileceği ile ilgili iddialara cevap vermedi.

Geçen günlerde İngiliz gazetesi The Times'a konuşan ABD'li yetkililer; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak "büyük bir stratejik hata" yaptığını ve Finlandiya ile İsveç'in 'NATO'ya katılacak gibi göründüğünü' dile getirdiler. Yetkililer, iki İskandinav ülkesinin bu yaz ayları itibariyle ittifaka katılabileceğini ifade etti.

Finlandiya milletvekillerine bu hafta istihbarat tarafından hazırlanan bir rapor verilmesi planlanıyor. Başbakan Sanna Marin, hükümetinin yaz ortasından önce NATO'ya üyelik başvurusu yapıp yapmayacakları tartışmasını bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Rusya, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmamaları konusunda 'uyardı' ve bu kararın "Avrupa'ya istikrar getirmeyeceğini" söyledi.