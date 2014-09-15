NATO ülkeleri, Ukrayna'ya silah yardımına başladı

Ukrayna Savunma Bakanı Valery Heletey, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçı militanlarla çatışan ordunun NATO üyesi ülkelerden silah yardımı almaya başladıklarını açıkladı. Heletey, yapılan yardımın ne tür silahları kapsadığını ya da hangi ülkelerden geldiğini ise söylemedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, daha önce de benzer iddialar ortaya atılmış ancak aralarında ABD'nin de olduğu beş NATO üyesi iddiaları yalanlamıştı. Ukrayna Başbakanı Arseny Yatsenyuk, NATO'nun ülkeyi 'Rusya tehdidinden koruyabilecek tek unsur' olduğunu ifade ediyordu.

Kiev yönetimi ve Batılı ülkeler Kremlin'i Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıları aktif olarak desteklemekle ve silah yardımında bulunmakla suçluyor. Rus askerlerinin Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki yoğun çatışmaara doğrudan katıldığı iddiaları da var. Rusya ise bu iddiaları kabul etmiyor.

Ülkenin doğusunda yaklaşık 5 ay önce başlayan çatışmalarda en az 2 bin 600 kişi hayatını kaybetti ve yüz binlerce sivil evlerini terk etti. 5 Eylül'den bu yana üzerinde güçlükle anlaşılan kırılgan bir ateşkes devreye girmişti. Yer yer çatışmalar yaşanmasına karşın ateşkesin genel olarak geçerliliğini koruduğu ifade ediliyordu.

'Silahlar yola çıktı'

Heletey, geçen hafta Galler'de toplanan NATO zirvesinde Kiev yönetimine silah yardımı konusunun görüşüldüğüni belirtse de görüşmelerin detayları konusunda detay vermekten kaçındı.

Heletey, "Silah yardımı konusunda anlaştığımız ülkelerin isimlerini açıklayamam. Ancak ortada bir gerçek var. Silahlar Ukrayna'ya doğru yola çıktı.Bunu resmi olarak doğrulayabilirm" dedi.

Ukrayna'nın nükleer silah kapasitesinin yeniden oluşturulmasının şu ana kadar gündeme gelmediğini belirten Heletey, yine de bu konunun tamamen masadan kaldırılmadığını da vurguladı.

NATO, birliğe üye olmayan ülkelere silah desteği yapılması gibi bir planın söz konusu olmadığını belirtse de üye ülkelerin kendi insiyatiflerini kullanarak bu tür seçenekleri değerlendirebileceğini belirtmişti.

Yatsenyuk: Moskova Ukrayna'yı yok etmeye çalışıyor

Ukrayna Başbakanı Yatsenyuk, haftasonu yaptığı açıklamalarda yine Rusya'yı suçladı ve Moskova'nın 'Ukrayna'yı yok etmeye çalıştığını' söyledi. Yatsenyuk Ukrayna'da devam eden krizin en büyük sorumlusunun da Rusya olduğunu savundu. NATO Ukrayna topraklarında hâlâ en az bin Rus askerinin bulunduğunu tahmin ediyor.

Ancak Rusya ülke sınırları dışında resmi bir asker görevlendirmesi yapılmadığını söylüyor ve ayrılıkçılara destek vermek isteyen 'gönüllü' Rus askerlerinin sınırı geçmiş olabileceğini belirtiyor.