NATO, Ukrayna ordusunu güçlendiriyor



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen tarafından açıklanan yardım paketi lojistik, komuta-kontrol, iletişim ve siber savunma alanlarını kapsıyor.

NATO'nun Ukrayna ordusunu reform sürecinde danışmanlarla destekleyeceğini kaydeden Rasmussen, üye ülkeler tarafından temin edilecek 15 milyon euroluk bir destek fonu oluşturulduğunu söyledi.

Doğudaki çatışmalarda yaralanan Ukraynalı askerlerin tedavisinde NATO üyesi ülkeler destek verecek.

Yardımları "dayanışmanın güçlü bir işareti" olarak değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, bazı NATO ülkelerinin askeri teçhizat sevk etme sözü verdiğini söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

NATO Zirvesi'nde bugün Doğu Avrupa için bir eylem planı karara bağlanacak.

Plan, ittifakın bölgedeki askeri varlığının artırılması ve acil müdahale gücü kurulmasını öngörüyor.