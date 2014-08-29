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Dünya
Deutsche Welle

NATO, Ukrayna gündemiyle acil toplanıyor

NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri, Ukrayna krizini ele almak üzere toplanıyor.

29 Ağustos 2014 12:42

NATO büyükelçiler toplantısını yine büyükelçiler düzeyinde yapılacak NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısının izlemesi öngörülüyor. NATO-Ukrayna Komisyonu, ittifakın Ukrayna ile uyum ve ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştu.

Kiev yönetimi, dün önemli bir sınır kentinin Rusya tarafından ele geçirildiğini ileri sürmüş, NATO da Rus askerlerinin Ukrayna topraklarında faaliyet gösterdiğini belirterek, asker sayısının binden fazla olduğunu açıklamıştı.

AB dışişleri bakanları Milano'da toplanıyor

Ukrayna krizi, AB dışişleri bakanlarının Milano'da yapacağı iki günlük gayrıresmi toplantıda da öne çıkacak. Dışişleri bakanları toplantısında İsrail-Filistin ihtilafı, Irak'taki durum ve terör örgütüyle mücadele konularının da ele alınması bekleniyor.

AB'li bakanlar, iki hafta önce aldıkları kararla IŞİD'e karşı silah yardımını üyelere bırakmıştı. Diplomasi çevreleri, Milano toplantısından bir karar çıkmasının beklenmediğine dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NATOUkraynaNATO-Ukrayna KomisyonuKomisyonuRusyaRusMilanoIrakIŞİDDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NHBK

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