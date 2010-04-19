NATO uçakları külden zarar gördü

İzlanda'daki yanardağın faaliyetiyle oluşan ve Avrupa'nın büyük bölümünü kaplayan kül bulutu, NATO F-16 savaş uçaklarının motorlarına zarar verdi.



Diplomatik bir kaynak, uçakların motorlarında, Avrupa hava sahasında devriye gezdikten sonra cama benzer çökeltiler bulunduğunu kaydetti ancak ayrıntı vermedi.



Geçen hafta Finlandiya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-18 savaş uçağında, kül bulutunun içinde uçtuktan sonra benzer bir hasar görülmüştü. Yere güvenli şekilde inmelerine rağmen uçakların motorlarının bakımının pahalıya mal olacağı ifade edildi.

