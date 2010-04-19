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Dünya

NATO uçakları külden zarar gördü

19 Nisan 2010 17:54

İzlanda'daki yanardağın faaliyetiyle oluşan ve Avrupa'nın büyük bölümünü kaplayan kül bulutu, NATO F-16 savaş uçaklarının motorlarına zarar verdi.
     
Diplomatik bir kaynak, uçakların motorlarında, Avrupa hava sahasında devriye gezdikten sonra cama benzer çökeltiler bulunduğunu kaydetti ancak ayrıntı vermedi.
    
Geçen hafta Finlandiya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-18 savaş uçağında, kül bulutunun içinde uçtuktan sonra benzer bir hasar görülmüştü. Yere güvenli şekilde inmelerine rağmen uçakların motorlarının bakımının pahalıya mal olacağı ifade edildi.

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