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Dünya

NATO uçakları Kaddafi'nin kalelerini bombalıyor TRABLUS (A.A)

13 Eylül 2011 18:18

-NATO uçakları Kaddafi'nin kalelerini bombalıyor TRABLUS (A.A) - 13.09.2011 - NATO, savaş uçaklarının Libya'nın firari lideri Muammer Kaddafi'nin kalelerini bombaladığını bildirdi. NATO'dan yapılan açıklamada, hava saldırılarında Kaddafi'nin doğum yeri Sirte kenti yakınlarında bir radar sistemi, sekiz karadan havaya füze sistemi, beş karadan havaya füze treyleri, bir silahlı araç ve iki komuta aracının vurulduğu belirtildi. NATO, Libya'nın güneyindeki çöl kenti Sebha'da altı tankla iki zırhlı askeri aracın vurulduğunu kaydetti. Sirte ve Sebha, Beni Velid ile birlikte muhaliflerin Trablus'u ele geçirdiğinden beri Kaddafi güçlerinin elinde kalan son bölgeler. Libyalı muhalifler, cuma günü Beni Velid'e saldırı başlatmış, ancak saldırı sert direnişle karşılaşmıştı.

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