-NATO uçakları Kaddafi'nin askerlerini vurdu TRABLUS (A.A) - 16.10.2011 - Ulusal Geçiş Konseyi askerlerinin Beni Velid'de kuşatma altında tuttuğu Kaddafi'ye bağlı birliklere asker ve mühimmat taşıyan konvoy, NATO uçaklarıyla vuruldu. Olayda Kaddafi yanlısı 44 askerin öldüğü öğrenildi. Beni Velid'de kuşatma altında olan Kaddafi'ye bağlı Birliklere asker ve mühimmat götüren bir konvoy tespit edildi. Askeri araç konvoyunun bilgileri hemen Libya'da hava harekatı yapan NATO yetkililerine bildirildi. NATO uçakları, Beni Velid'e güneyden girmeye çalışan konvoyu vurdu. Konvoyda isabet alan Kaddafi yanlısı 44 asker hayatını kaybetti.