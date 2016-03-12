NATO uçağı Türk hava sahasında uçuş yapacak

Genelkurmay Başkanlığı, ‘Suriye krizi ve bölgede yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında, bir NATO AWACS uçağının 12-15 Mart tarihleri arasında Türk hava sahasında görev icra edeceğini’ bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Bu görevlerin düzenli olarak belirli periyotlarda önümüzdeki aylarda da icra edilmesi planlanmaktadır. NATO'nun ana görevlerinden olan kolektif savunma ve ittifakın güvenliğinin bölünmezliği ilkesi kapsamında icra edilecek görevlerde, NATO'nun Türkiye'ye desteği ile ittifakın birlik ve dayanışmasının sergilenmesi, ittifak topraklarının bütünlüğüne yönelik potansiyel düşmanca tehditlere karşı caydırıcılık sağlanması amaçlanmaktadır."