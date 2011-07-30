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Dünya

NATO TV UYDU VERİCİSİNİ BOMBALADI BRÜKSEL (A.A)

30 Temmuz 2011 13:33

-NATO TV UYDU VERİCİSİNİ BOMBALADI BRÜKSEL (A.A) - 30.07.2011 - NATO'ya bağlı savaş uçaklarının Libya'da televizyon uydu vericisini bombaladığı bildirildi.   NATO'dan yapılan açıklamada, söz konusu vericilerin sivillere karşı tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bombalandığı ifade edildi. Televizyon uydu vericilerinin bombalanmasının Libya'da Muammer Kaddafi yönetiminin siviller üzerinde baskı kurma kabiliyetini azaltacağı belirtilen açıklamada, iç savaş sonrasında ihtiyaç duyulacağından bombardımanda televizyon yayını altyapısının korunduğu kaydedildi. Açıklamada, Kaddafi yönetiminin televizyonu kendisini destekleyenleri kışkırtmak amaçlı kullandığı ifade edildi.

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