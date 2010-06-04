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Dünya

'Nato, Türkiye'yi savunmakla yükümlüdür'

Eski İngiliz Büyükelçi Craig Murray, Gazze'ye insani yardım götüren gemilere saldıran İsrail'e karşı gereken tepkiyi vermediği gerekçesiyle NATO'yu eleştirdi.

04 Haziran 2010 03:00

T24- Eski İngiliz Büyükelçi Craig Murray, Gazze'ye insani yardım götüren gemilere saldıran İsrail'e karşı gereken tepkiyi vermediği gerekçesiyle NATO'yu eleştirdi.


İngiltere Dışişleri Bakanlığında uluslararası deniz hukukunu ilgilendiren önemli görevler üstlenen Murray, internette kişisel günlüğünde yayımladığı makalede, NATO'nun uluslararası sularda üye ülkelerin gemilerine saldırıda karşılık vermekle yükümlü olduğunu vurguladı.


Kimsenin NATO'nun İsrail'e karşı askeri eyleme geçmesini beklemediğini, ama en azından teorik açıdan bunun masada olması gerektiğini belirten Murray, "NATO, Türkiye'yi savunmak için güçlü bir şey yapmakla yükümlüdür. Üyelerin birbirine ortaklaşa askeri destek vermesi NATO'nun mevcudiyet sebebidir" ifadesini kullandı.


Türkiye'nin bu nedenle İsrail saldırısının hemen ardından NATO Konseyini olağanüstü toplantıya çağırdığını kaydeden emekli büyükelçi Murray, "Üye ülkeler, büyük maliyetle ve birçok kişinin canı pahasına ABD'yi (Afganistan'da) desteklemek için uzun vadeli taahhüt altına girerken, NATO üyesi olmayan bir ülkenin saldırdığı Türkiye'yi desteklemeye yönelik bir jest bile yapamıyorlarsa NATO ne tür bir ortak destek örgütüdür" diye sordu.

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